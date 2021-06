“Antonio no llegó con una carta con nombres pidiendo puestos, porque nosotros no estamos ofreciendo puestos. Cuando usted me habla sobre personas para puestos específicos yo le puedo confirmar que no tenemos gente para puestos específicos, estamos conformando equipos en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de infraestructura y eso es lo que vamos a estar anunciando en los próximos días. No existe un puesto comprometido y esa ha sido nuestra tónica”, aseguró Fabricio Alvarado.