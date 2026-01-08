Economía y Política

Factura de hidrocarburos cayó: las razones detrás del ahorro para Costa Rica en 2025

Por Mathew Chaves

La factura petrolera de Costa Rica acumulada a noviembre de 2025 reflejó un ahorro estratégico de $291 millones en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta diferencia positiva fortaleció la disponibilidad de divisas y mejoró los indicadores de comercio exterior del país.








