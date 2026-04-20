Fallece Samuel Yankelewitz, exlíder de Yanber y figura del sector empresarial

El empresario costarricense Samuel Yankelewitz falleció este 20 de abril.

La trayectoria de Yankelewitz se desarrolló en el sector empresarial y al frente de lo que fue la Corporación Yanber, firma dedicada a la industria plástica nacional.

Yankelewitz debió comparecer en la Asamblea Legislativa por el caso Yanber. (John Durán)

Sus honras fúnebres serán en el Cementerio Israelita este lunes 20 de abril a las 4:30 p.m.

Yankelewitz fue una figura conocida dentro del sector productivo costarricense y participó activamente en espacios empresariales vinculados al desarrollo económico y la generación de empleo.

Durante su trayectoria, estuvo al frente de Yanber, compañía que alcanzó relevancia nacional e internacional en la fabricación de empaques y productos plásticos, consolidándose como una de las marcas más reconocidas del país.

En años posteriores, su nombre también figuró en la esfera pública por las dificultades financieras que enfrentó la empresa y las investigaciones derivadas del llamado caso Yanber. En este, la empresa estuvo involucrada en presuntas irregularidades financieras que afectaron a varios bancos del sistema financiero nacional.

Pese a ello, distintos sectores lo recuerdan como parte de una generación de empresarios que impulsó la industrialización costarricense y contribuyó al crecimiento del parque empresarial del país.

También fue presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep). Esta es la agrupación que reúne a las diferentes cámaras empresariales del país.

“Samuel fue un dirigente empresarial de la Cámara de Industrias y de la Unión de Cámaras, muy comprometido con las luchas por mejorar la competitividad del país y la defensa de los principios de la libre empresa. Fue un ejemplo de dedicación”, aseguró Marco Vinicio Ruiz, exministro de Comercio Exterior.