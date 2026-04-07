Feriado del 11 de abril: qué día se celebra y cómo se paga si se trabaja

El calendario laboral de este año vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible para planillas, turnos y presupuestos: el tratamiento del feriado del 11 de abril, día de la Gesta Heroica de Juan Santamaría.

En un contexto de alta actividad en comercio, turismo y servicios, entender cómo se aplica este descanso y cómo se calcula su pago resulta crucial para evitar errores y eventuales conflictos laborales.

¿Cuándo se disfruta el feriado 11 de abril?

En 2026, el feriado del 11 de abril se mantiene en su fecha tradicional y se disfruta el mismo sábado 11, sin traslado a lunes ni a ningún otro día del calendario. Esta fecha forma parte de los feriados de pago obligatorio contemplados en la legislación laboral costarricense, lo que refuerza la necesidad de un manejo correcto por parte de los patronos.

Para quienes no laboren ese día, el descanso se disfruta el sábado y el salario correspondiente debe respetarse de forma íntegra, sin rebajos asociados a la inactividad de la empresa. Esto aplica tanto para compañías que cierran como para aquellas que operan parcialmente durante el fin de semana.

En 2026, el feriado del 11 de abril se mantiene en su fecha tradicional y se disfruta el mismo sábado 11, sin traslado a lunes ni a ningún otro día del calendario. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué significa que sea de pago obligatorio?

El 11 de abril está catalogado como feriado de pago obligatorio, por lo que todas las personas trabajadoras tienen derecho a recibir el salario de ese día, hayan trabajado o no. La norma impide que el patrono alegue que “no hubo trabajo” para dejar de pagar, e invalida cualquier acuerdo que implique renunciar al disfrute o al pago del feriado.

En la práctica, esto obliga a las empresas a incorporar el costo del feriado del 11 de abril en su planificación anual de planillas. No se trata de un día que pueda compensarse con trabajo posterior no remunerado ni con “bancos de horas” informales al margen de la ley.

¿Cómo se paga el feriado 11 de abril si se trabaja?

Cuando la persona trabajadora labora el feriado 11 de abril, la regla general es el pago doble por la jornada ordinaria de ese día. El cálculo depende del tipo de salario:

Salario mensual o quincenal: El feriado ya está incluido de forma sencilla en el salario. Si se trabaja, se agrega un día salario sencillo adicional, de manera que el total por el 11 de abril sea equivalente al doble.

El feriado ya está incluido de forma sencilla en el salario. Si se trabaja, se agrega un día salario sencillo adicional, de manera que el total por el 11 de abril sea equivalente al doble. Pago semanal por días efectivamente laborados: Se reconocen los días trabajados más un día adicional sencillo por el feriado trabajado, resultando en una remuneración doble para esa fecha.

De esta forma, si una persona gana, por ejemplo, ₡30.000 por día en forma ordinaria, al laborar el 11 de abril debería recibir ₡60.000 por ese día.

Horas extra durante el feriado

Cuando la jornada del 11 de abril incluye horas extraordinarias, el tratamiento económico se vuelve aún más relevante para la empresa. En este escenario, las horas extra se pagan al triple, ya que se calcula tiempo y medio sobre el monto que corresponde al feriado trabajado.

En términos simples:

Hora ordinaria trabajada en feriado = doble de la hora ordinaria.

Hora extraordinaria trabajada en feriado = triple de la hora ordinaria.

Este esquema resulta especialmente importante para sectores como salud, seguridad privada, transporte, hoteles, restaurantes y comercios en zonas turísticas, donde es frecuente extender las jornadas en fines de semana y feriados.

Buenas prácticas para evitar conflictos

Para los patronos, la principal recomendación es revisar con anticipación los contratos, turnos y sistemas de planilla para asegurarse de que el feriado 11 de abril se reconozca correctamente en los pagos. Documentar las jornadas, registrar las horas extra y transparentar la forma de cálculo con el personal ayuda a disminuir reclamos.

Las personas trabajadoras, por su parte, pueden solicitar por escrito aclaraciones sobre cómo se liquidará el feriado y, en caso de dudas o diferencias, acudir a asesoría laboral o a las instancias oficiales competentes. Entender desde ahora el alcance del feriado del 11 de abril permite prevenir errores costosos y fortalecer la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.