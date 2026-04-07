Economía y Política

Feriado del 11 de abril: qué día se celebra y cómo se paga si se trabaja

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El calendario laboral de este año vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible para planillas, turnos y presupuestos: el tratamiento del feriado del 11 de abril, día de la Gesta Heroica de Juan Santamaría.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
feriados
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.