Economía y Política

Feriado del 31 de agosto: conozca si es de pago doble y si debe trabajarlo

El 31 de agosto se conmemora en Costa Rica el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.

Por Alonso Ramírez

El próximo domingo 31 de agosto será día feriado en Costa Rica por la conmemoración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. Se trata de un feriado de pago no obligatorio, lo que significa que las condiciones de pago varían según la modalidad salarial de cada empresa.








feriados 202531 de agostoferiado 31 de agosto
Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

