Feriados 2026 en Costa Rica: estos son los cuatro fines de semana largos que permitirán descanso extendido

La ausencia de traslados de feriados por ley para el 2026 obliga a los trabajadores y al sector turismo a mirar con lupa el calendario en busca de los “fines de semana largos” naturales. Estas pausas, generadas cuando una efeméride coincide con un lunes o un viernes, se convierten en las ventanas ideales para planificar vacaciones cortas sin necesidad de solicitar días libres a cuenta.

El análisis del calendario revela que el próximo año será austero en este tipo de oportunidades. De los 12 feriados nacionales estipulados, únicamente cuatro configurarán bloques de descanso continuo de tres o cuatro días para quienes laboran en jornada de lunes a viernes. El resto de las celebraciones se ubicarán a mitad de semana o coincidirán con los días de descanso habitual, limitando las opciones de recreo extendido.

La primera gran pausa llegará hasta el cuarto mes del año. La Semana Santa, que en 2026 se conmemora a principios de abril, aportará el fin de semana largo más extenso del periodo. El Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) se unirán al sábado 4 y domingo 5, creando un bloque de cuatro días consecutivos libres. Ambos feriados religiosos son de pago obligatorio, lo que garantiza el disfrute para la mayoría de la fuerza laboral.

El segundo momento clave ocurrirá un mes después. El Día Internacional del Trabajo, el 1.° de mayo, corresponderá a un viernes. Esta coincidencia genera automáticamente un fin de semana largo de tres días (viernes, sábado y domingo), ofreciendo una oportunidad estratégica para el turismo nacional antes del inicio pleno de la temporada de lluvias.

Posteriormente, el calendario entra en una racha compleja para quienes buscan días libres extra, pues fechas como la Anexión del Partido de Nicoya y el Día de la Madre coincidirán con sábados. Habrá que esperar hasta finales de agosto para encontrar el tercer fin de semana largo.

El Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, el 31 de agosto, se ubicará en un lunes. Este feriado permite unir sábado y domingo con el inicio de la semana laboral. Sin embargo, es vital recordar que esta fecha es de pago no obligatorio; esto significa que el disfrute del día libre aplica principalmente para quienes reciben su salario de forma quincenal o mensual.

El sector turístico depende en gran medida de los fines de semana largos para dinamizar la visitación local, los cuales serán limitados en 2026. (Jeffrey Zamora)

Finalmente, el año cerrará con una última oportunidad de descanso extendido. La Navidad, el 25 de diciembre, se celebrará un viernes. Este feriado de pago obligatorio permitirá a las familias disfrutar de un fin de semana largo de tres días para las festividades de cierre de año, uniendo la celebración con el sábado 26 y domingo 27.

La “pérdida” de días libres

El 2026 presenta una configuración de fechas que “castiga” el tiempo libre efectivo. Una proporción considerable de los feriados se ubicará en sábado o domingo, días que para el sector administrativo y de oficinas suelen tener como descanso.

El Día de la Batalla de Rivas (11 de abril), la Anexión del Partido de Nicoya (25 de julio) y el Día de la Madre (15 de agosto) coincidirán con sábados. Por su parte, el Día de la Virgen de los Ángeles (2 de agosto) corresponderá a un domingo. Al no existir ley de traslado, estos días no generarán lunes libres compensatorios, reduciendo las opciones de descanso de fin de semana en comparación con años anteriores.

Esta realidad obliga a una planificación financiera y de vacaciones más rigurosa, aprovechando al máximo las cuatro ventanas de oportunidad que ofrece el calendario natural: Semana Santa, el 1 de mayo, el 31 de agosto y el 25 de diciembre.