Feriados 2026 en Costa Rica: estos son los cuatro fines de semana largos que permitirán descanso extendido

Por Mathew Chaves

La ausencia de traslados de feriados por ley para el 2026 obliga a los trabajadores y al sector turismo a mirar con lupa el calendario en busca de los “fines de semana largos” naturales. Estas pausas, generadas cuando una efeméride coincide con un lunes o un viernes, se convierten en las ventanas ideales para planificar vacaciones cortas sin necesidad de solicitar días libres a cuenta.








