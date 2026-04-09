Economía y Política

Fipronil: ¿Qué es este insecticida y por qué lo prohibió la Sala Constitucional en Costa Rica?

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Por Redacción EF

Una reciente orden de la Sala Constitucional de retirar del mercado los insecticidas que contienen fipronil, como el comercializado bajo el nombre fipronil, marca un punto de inflexión para la agricultura costarricense y para la política de plaguicidas de Costa Rica.








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