Los ministros, diputados, vicepresidentes, la presidenta de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones cuentan con una protección constitucional que los resguarda de un proceso penal mientras ejercen sus cargos: la inmunidad.

Esta prerrogativa no impide que el Poder Judicial investigue posibles delitos en los que estén involucrados estos funcionarios, pero sí establece límites para avanzar en el procedimiento.

Las autoridades judiciales pueden reunir pruebas, aunque no pueden someterlos a determinadas actuaciones procesales, como recibirles una declaración indagatoria, mientras conserven el fuero. Para avanzar en esa dirección, el funcionario debe renunciar a su inmunidad o la Asamblea Legislativa debe aprobar su levantamiento con al menos 38 votos.

Carlo Díaz, fiscal general, considera que el proceso de inmunidad debe ser cambiado. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El expresidente y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves; la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, y el hasta hace poco canciller, Manuel Tovar, figuran entre los jerarcas que han permanecido bajo esa protección constitucional mientras enfrentan investigaciones penales.

En el caso de Chaves, 42 causas penales continuaban activas en julio pasado. De ellas, 41 permanecían en etapa de investigación y solo una había avanzado hasta la fase de acusación, lo que significa que la Fiscalía consideró que existían elementos suficientes para solicitar la apertura de un juicio.

La existencia de una investigación penal no implica, por sí misma, que una persona sea responsable de un delito. Se trata de una etapa en la que la Fiscalía debe reconstruir los hechos, contrastar versiones y reunir elementos de prueba para determinar si corresponde formular una acusación o, por el contrario, solicitar el cierre del expediente. Figurar entre las personas investigadas no significa necesariamente que se enfrente un juicio ni mucho menos que exista una condena.

En medio de este escenario, El Financiero entrevistó al fiscal general de la República, Carlo Díaz, y le preguntó sobre la conveniencia de modificar las reglas que rigen el levantamiento de la inmunidad de los funcionarios de los supremos poderes. El jerarca considera que esta protección debería limitarse a hechos relacionados con el ejercicio de la función pública y no extenderse a delitos comunes.

A continuación, un extracto de la conversación:

¿Debe cambiarse el procedimiento para levantar la inmunidad a los funcionarios de los supremos poderes?

—Eso tiene que ser cambiado. ¿En qué sentido? No debería existir inmunidad para hechos de delitos comunes.

EXCLUSIVO EF: Fiscal general Carlo Díaz cuestiona alcance de la inmunidad de funcionarios de los supremos poderes

Por ejemplo, si un diputado comete un homicidio, no debería tener inmunidad. Pero, si un diputado es señalado por un delito que está asociado a la función pública que él estaba desarrollando, podríamos darle la inmunidad.

También debería existir un límite a esa inmunidad. ¿Y cuál es ese límite? Mientras esté desarrollando la función pública por la cual fue nombrado, y si ya pasó el periodo de cuatro años (de ejercicio del puesto) y vuelve a ejercer un cargo público que tiene inmunidad, ya este nuevo período no debería cubrir esos hechos. Porque si no se va a convertir en impunidad y eso es lo que no debería suceder.

Lea la entrevista completa con el fiscal general, Carlo Díaz, en elfinancierocr.com.