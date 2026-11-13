Economía y Política

Fondos públicos no deben pagar alquiler de carro de lujo de diputada chavista Mayuli Ortega, sostiene órgano técnico del TSE

Fiscalizadores recomiendan rechazar ₡6,4 millones por el alquiler de un BMW X1 y un Toyota Prado. Pueblo Soberano no acreditó la necesidad de los vehículos ni justificó sus costos.

Por Redacción EF

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Los fondos públicos destinados al financiamiento de los partidos políticos no deben cubrir el alquiler del vehículo de lujo que utiliza la diputada chavista Mayuli Ortega Guzmán. Así lo sostiene el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que recomendó rechazar el reembolso solicitado por Pueblo Soberano porque la agrupación no demostró la necesidad, justificación y proporcionalidad del gasto.








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Mayuli Ortega
Redacción EF

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