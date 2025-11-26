Economía y Política

Fórmula presidencial del Partido Esperanza y Libertad se fractura ante investigación de la Fiscalía

La agrupación política tomó la decisión de apartar a su candidata a la segunda vicepresidencia ante consultas realizadas por ‘El Financiero’

Por Tatiana Soto Morales

La fórmula presidencial del Partido Esperanza y Libertad (PEL) apenas logró sostenerse un mes desde su inscripción formal ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). La tríada interna participará fracturada en la contienda electoral.








