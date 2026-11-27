La alerta internacional “por vínculos con actos terroristas” que Costa Rica invocó para negarle la entrada a Francesca Albanese no le impidió, en los tres meses previos, cruzar fronteras en al menos cinco países, comparecer ante un parlamento europeo y hablar en una cumbre de la ONU.

La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados aterrizó la tarde del jueves 26 de noviembre en el aeropuerto Juan Santamaría, en un vuelo desde París. Venía a recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR). El director general de Migración, Omer Badilla, rechazó su ingreso y alegó que sobre ella pesa esa alerta. Ni él ni el Gobierno han dicho qué país u organismo la emitió, cuándo ni por qué hechos.

Una alerta que nadie más aplicó

Entre setiembre y noviembre, Albanese estuvo en Italia, Francia, Irlanda, Turquía y Túnez, según anuncios de eventos, crónicas de prensa y registros oficiales. No se encontró ningún reporte público de que alguna autoridad de esos países la retuviera, la interrogara o le negara la entrada.

Varias de esas escalas implicaron controles formales:

Irlanda , que no forma parte del espacio Schengen y aplica su propio control de pasaportes, la recibió el 4 de noviembre. Ese día compareció ante una comisión del Parlamento, en Leinster House.

, que no forma parte del espacio Schengen y aplica su propio control de pasaportes, la recibió el 4 de noviembre. Ese día compareció ante una comisión del Parlamento, en Leinster House. Turquía la tuvo como oradora el 12 de noviembre en la COP31, una conferencia de la ONU con acreditación y controles de seguridad.

la tuvo como oradora el 12 de noviembre en la COP31, una conferencia de la ONU con acreditación y controles de seguridad. Francia : pasó al menos dos veces por París. La última fue en tránsito el mismo 26 de noviembre, y la aerolínea la embarcó hacia San José.

: pasó al menos dos veces por París. La última fue en tránsito el mismo 26 de noviembre, y la aerolínea la embarcó hacia San José. Túnez, donde reside, la dejó salir la madrugada del 26 de noviembre.

Además, México la esperaba del 29 de noviembre al 3 de diciembre, por invitación de la embajada de Palestina, con actividades en la UNAM y en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

La única restricción documentada en su contra son las sanciones financieras que Estados Unidos le impuso en 2025 por impulsar acciones de la Corte Penal Internacional contra funcionarios estadounidenses e israelíes. Esas sanciones se dictaron bajo el régimen relacionado con la CPI, no por terrorismo. Albanese dijo a Semanario Universidad que su inclusión en esa lista no explica por qué Costa Rica la retuvo, y exigió a Badilla presentar pruebas o “responder por sus palabras”.

Francesca Albanese en una foto tomada en 2025 en Francia. (UMIT DONMEZ/Anadolu via AFP)

Italia: el grueso de la agenda

Italia, su país de origen, concentró la mayor parte de su agenda. El 22 de setiembre estaba anunciada en Roma para presentar su informe “Tortura y genocidio” en el espacio cultural Spaziotempo, en conversación con la codirectora del diario il Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva.

Un día después, el 23 de setiembre, la alcaldesa de Marzabotto le entregó la ciudadanía honoraria de ese municipio, conocido por la masacre nazi de 1944.

El 3 de octubre participó en un conversatorio en el centro social CSA Lambretta, en Milán. Para el 10 de octubre estaba anunciada en Nápoles, en el foro MareA Village, instalado en la antigua base de la OTAN en Bagnoli; no se localizó una crónica posterior que confirme su asistencia.

El 30 de octubre fue fotografiada hablando en Livorno, durante la jornada internacional de acción de los trabajadores portuarios.

Francia e Irlanda: un concierto y un parlamento

El 29 de octubre apareció como invitada sorpresa en un concierto del rapero estadounidense Macklemore en París, según un video del evento. Según reportó el diario británico The Telegraph, Amnistía Internacional le entregará su premio Embajadora de Conciencia en una ceremonia privada en París, prevista para el 7 de diciembre.

El miércoles 4 de noviembre estuvo en Dublín. Por la tarde compareció ante la Comisión Mixta de Asuntos de la Unión Europea del Parlamento irlandés, en Leinster House, sobre la situación humanitaria en los territorios palestinos. Esa noche dio una conferencia en el Trinity College sobre Palestina y “el fracaso de los valores de la UE”.

Sus declaraciones ante los legisladores irlandeses provocaron una condena del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y del Consejo Representativo Judío de Irlanda.

Turquía y Túnez: la COP31 y la salida hacia San José

El 12 de noviembre habló en un evento sobre resiliencia urbana y adaptación climática en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), en Antalya, Turquía, según el pie de una foto de agencia publicada por The Tico Times.

Su último punto de partida fue Túnez, ciudad que registros públicos señalan como su lugar de residencia. Albanese contó a Semanario Universidad que salió de Túnez hacia las 3 de la madrugada del 26 de noviembre, con escala en París, rumbo a Costa Rica.

El siguiente destino era México

Costa Rica no era la última parada. La embajada de Palestina en México anunció que Albanese estaría en Ciudad de México del 29 de noviembre al 3 de diciembre. La agenda incluía el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, El Colegio de México y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo.

Según Semanario Universidad, tras negarle el ingreso, Migración gestionaba su traslado a México. Albanese se negó a ser enviada de vuelta a París y pasó la noche en el aeropuerto.

Migración sostiene que la relatora no está detenida, sino que se le rechazó la entrada. La Sala Constitucional dictó una medida cautelar para que no sea expulsada mientras resuelve un hábeas corpus presentado por la fracción del Frente Amplio. El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, acusó al Poder Judicial de usurpar competencias con esa medida.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a Costa Rica reconsiderar la decisión. El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, la celebró. La UCR mantuvo la ceremonia del honoris causa para el viernes 27 de noviembre.