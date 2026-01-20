Economía y Política

Franklin Chang le da una fórmula para decidir por quién votar, vea cuál es

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

Franklin Chang Díaz ha hecho una pausa en la labor científica para lanzar un mensaje crucial a la ciudadanía costarricense de cara a las elecciones nacionales del próximo 1.° de febrero del 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaAd Astra RocketElecciones 2026Franklin Chang
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.