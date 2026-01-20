Franklin Chang le da una fórmula para decidir por quién votar, vea cuál es

Franklin Chang Díaz ha hecho una pausa en la labor científica para lanzar un mensaje crucial a la ciudadanía costarricense de cara a las elecciones nacionales del próximo 1.° de febrero del 2026.

A pocos días de la cita electoral, y utilizando sus redes sociales, el científico y exastronauta publicó una guía de reflexión titulada “¿Por quién votar?”, donde insta a los costarricenses a no dejar el futuro en manos del azar o la abstención.

“De nuevo nos toca a las y los costarricenses escoger a nuestros líderes para los próximos cuatro años. Es un derecho que cada vez usamos menos, quizá por apatía, por frustración o la simple sensación de impotencia ante la inercia de una maquinaria gubernamental que ha estado entrabada por tantos años”, afirmó el CEO de Ad Astra Rocket Company.

“Debemos rechazar esos sentimientos, hay que estudiar a los 20 candidatos, y hay que ir a votar. Hoy en Costa Rica, la elección de nuestros líderes es decidida por un porcentaje cada vez menor de la ciudadanía. Esa tendencia nos pone en un camino muy peligroso, por eso, el 1.° de febrero hay que ir a votar”, añadió.

La fórmula para elegir: ética, plan y ejecución

Chang Díaz, conocido por su pragmatismo en la ingeniería aeroespacial, propone aplicar un rigor similar al elegir a los próximos gobernantes.

En sus publicaciones, el físico detalla los atributos esenciales que, a su juicio, deben buscar los votantes entre la veintena de candidaturas presidenciales.

Planes concretos, no aspiraciones: "El que falla en planear, planea fallar", cita el científico. Advierte a los electores buscar planes de gobierno con resultados presupuestados y calendarizados, rechazando las listas de deseos vacías.

Capacidad de ejecución: En un guiño a su trabajo en Ad Astra Rocket, Chang valora la capacidad de "convertir palabras en hechos" y evitar la "parálisis por análisis". El país necesita líderes que tomen decisiones valientes tras estudios serios.

Comunicación basada en hechos: En una era de desinformación, Chang hace un llamado a exigir precisión y verdad, alejándose de la "retórica punzante" y el exceso de palabras sin sustento.

Chang propone utilizar una herramienta o matriz para cuantificar y calificar individualmente (en escala de 1 a 5) a los 20 candidatos presidenciales en los siguientes atributos:

Ética y honradez

Plan de gobierno

Experiencia en administración

Calibre del equipo

Capacidad de negociar

Capacidad de concretar

Comunicación

La “nota final” se obtendrá de la sumatoria de las calificaciones personales otorgadas a cada candidato.

Franklin Chang Díaz presentó en sus redes sociales esta matriz para ejercer un voto informado en las elecciones de Costa Rica 2026. (escuelah2.com/Tomado de redes sociales)

De la ciencia a la urna

El mensaje de Chang resuena con fuerza en la comunidad de la Escuela de Hidrógeno, donde jóvenes de la región Chorotega aprenden precisamente a basar sus decisiones en datos técnicos y resultados medibles.

“Abstenerse del voto es abdicar a nuestra democracia”, sentenció Chang Díaz. Para el científico, el acto de votar es una responsabilidad tan crítica como el desarrollo tecnológico del país.

Mientras los jóvenes guanacastecos aplican a las becas de la Escuela para construir el futuro energético, su fundador les recuerda —y a todo el país— que el primer paso para construir ese futuro se da en las urnas, con un voto estudiado, consciente y ético.