Temblor hoy en Costa Rica: 4,5 de magnitud, 1 km al este de Tibás

Un fuerte temblor se sintió este 19 de enero en San José.

Según reportes de la Red Sismológica Nacional, tuvo una intensidad de 4,5 y una profundidad de 6 km, ubicado 1 km al este de San Juan de Tibás, al norte de la capital.

Se registró a las 5:06 p. m.

#SismoCR #TemblorCR Revisado, 19-1-2026, 5:06 pm, Mag: 4,5 Mw, Prof: 6 km, 1 km al Este de San Juan, Tibas pic.twitter.com/bRv7AT3HTd — Red Sismológica Nacional Universidad de Costa Rica (@RSNcostarica) January 19, 2026

El plenario de la Asamblea Legislativa, que estaba en sesión, fue evacuado.

Así se registró en la sesión de Plenario legislativo el fuerte sismo sentido esta tarde en el Valle Central y cuyo epicentro fue el centro de San José. La sesión se dio por finalizada pese a que no sonaron las alertas de evacuación. pic.twitter.com/Kyw7I0D02d — Barra de Prensa (@barradeprensa) January 19, 2026

No se reportaron daños.