Economía y Política

Gasolina en Costa Rica: Recope anuncia ajuste mixto en combustibles para junio

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Por Redacción EF

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) remitió este lunes 11 de mayo los datos preliminares a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), delineando lo que será el ajuste en el precio de los combustibles, incluyendo la gasolina, para el próximo mes de junio.








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Redacción EF

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