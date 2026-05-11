Gasolina en Costa Rica: Recope anuncia ajuste mixto en combustibles para junio

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) remitió este lunes 11 de mayo los datos preliminares a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), delineando lo que será el ajuste en el precio de los combustibles, incluyendo la gasolina, para el próximo mes de junio.

Según un comunicado de prensa, el mercado nacional experimentará un comportamiento dispar, marcado por incrementos en las gasolinas y el gas licuado, mientras que el diésel percibirá un alivio en su costo.

Nuevas tarifas proyectadas

De aprobarse los datos remitidos conforme a la metodología vigente, los precios en las estaciones de servicio quedarían de la siguiente manera:

Producto Precio proyectado Variación Gasolina Regular ₡779 +₡22 Gasolina Súper ₡753 +₡20 Diésel ₡670 -₡46 Gas (Cilindro 25 lb) ₡7.412 +₡157

Un dato relevante de este ajuste es que la gasolina regular mantendrá un precio superior a la súper, situándose ₡17 por encima por cada litro.

Recope remitió los datos preliminares a la Aresep, delineando lo que será el ajuste en el precio de los combustibles, incluyendo la gasolina, para el próximo mes de junio. (John Durán)

Factores externos: Conflicto en Medio Oriente e inventarios

Recope atribuye la presión al alza en las gasolinas principalmente a la inestabilidad en el mercado internacional durante el periodo comprendido entre el 10 de abril y el 7 de mayo. Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, Israel e Irán, sumado al bloqueo del estrecho de Ormuz —vital para el tránsito del 20% del crudo mundial— han generado un escenario impredecible.

A esto se suma un factor de oferta: a finales de abril, los inventarios internacionales de gasolina se situaron un 2% por debajo del promedio de los últimos cinco años, lo que aumentó la presión sobre la demanda global.

En contraste, la notable baja en el diésel se explica por una demanda industrial más moderada y una mayor disponibilidad de inventarios a nivel global, permitiendo que este combustible se desmarque de la tendencia alcista de las gasolinas.

Contenciones internas

A pesar del complejo panorama exterior, Recope destacó que existen factores locales que ayudan a mitigar el impacto en el bolsillo de los costarricenses:

Tipo de cambio: El comportamiento favorable de la moneda local respecto al dólar.

El comportamiento favorable de la moneda local respecto al dólar. Contratos de flete: Tarifas de transporte previamente definidas.

Tarifas de transporte previamente definidas. Devolución a usuarios: Se aplicará una devolución de aproximadamente ₡12.000 millones a favor de los consumidores mediante el diferencial tarifario en los próximos meses.

“La empresa mantiene un monitoreo constante de la coyuntura global”, indicó Recope, asegurando que, pese a la crisis externa, no hay restricciones en la importación y el abastecimiento nacional está garantizado.

La entrega de estos datos, que usualmente se realiza los segundos viernes de cada mes, fue trasladada a este lunes debido al asueto del pasado 8 de mayo por el Traspaso de Poderes. Ahora, la Aresep deberá someter la propuesta a revisión y consulta pública antes de su entrada en vigencia.