Economía y Política

Gasto en transporte y tecnología gana terreno en el presupuesto de los hogares de Costa Rica

Por Randall Corella Vargas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó este miércoles 3 de diciembre los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024.








Costa RicaINECgasto de los hogaresENIGH
