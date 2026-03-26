Economía y Política

Genealogía de la presidenta electa Laura Fernández. Estos son sus antepasados y parentescos con expresidentes de Costa Rica

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Por Mauricio Meléndez Obando

La victoria de Laura Fernández Delgado como 50ª. presidenta de la República para el periodo 2026-2030 consolida una “nueva” élite en el poder.








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