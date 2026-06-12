Economía y Política

Giro estatal en políticas ambientales debilita la histórica narrativa verde de Costa Rica

Investigación del PEN concluye que existe un alejamiento estatal de la histórica postura ambiental de Costa Rica y se nota en la reducción de regulaciones ambientales en temas estratégicos.

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Por Joel Porras

En las últimas décadas, Costa Rica tenía un modelo país establecido en el cual el estilo de desarrollo combinaba la conservación del territorio y la recuperación de la cobertura forestal con la atracción de inversión extranjera directa y la promoción de exportación. Hoy, existe una ruptura narrativa entre el “país verde” que se promociona ante el mundo y la toma de decisiones estatal en pro de la sostenibilidad ambiental.








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Especial Ambiente 2026

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