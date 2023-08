Global Entry, ¿qué es y cómo podrán obtenerlo los costarricenses?

Costa Rica se encuentra en negociaciones con Estados Unidos (EE.UU.) para ingresar a la lista de países socios de Global Entry, según anunciaron autoridades de ambos países. Con esa inclusión sería posible la agilización de los procedimientos de entrada al país norteamericano.

Global Entry es uno de los programas de viajes del Departamento de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, que permite una inspección acelerada en el control de seguridad y carriles exclusivos dentro de ciertos aeropuertos de EE.UU.

“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. firmó una Declaración Conjunta de Cooperación para iniciar formalmente negociaciones para incluir a Costa Rica entre los países socios extranjeros de Global Entry”, publicó el martes 29 de agosto el sitio web oficial de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU.

Todavía falta realizar una serie de pasos para que el país se incorpore oficialmente a la lista de Global Entry. EF explica cómo podrían los costarricenses obtener ese pase rápido, costos y el proceso de negociación en el que se encuentran ambas naciones.

¿Para qué sirve Global Entry? Copiado!

Los costarricenses que obtengan el Global Entry podrán acceder a un proceso de inspección acelerado en el control de migratorio de ciertos aeropuertos de EE.UU.; también aplica en la entrada por fronteras terrestres y marítima.

Global Entry es un programa que permite el trámite expedito los puestos de control migratorio para viajeros pre aprobados y de bajo riesgo al ingresar a Estados Unidos ya sea en aeropuertos, fronteras terrestres o marítimas.

En los aeropuertos, las personas que forman del programa utilizan filas especiales con rotulación de Global Entry donde se sistemas tecnológicos toman una fotografía del viajero para verificar su membresía. Una vez que se ha tomado la fotografía, el miembro debe seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla y consultar con un oficial de la Customs and Border Protection del gobierno estadounidense, quien confirma que se ha completado con éxito el proceso.

“Esta alianza estratégica entre Costa Rica y EE.UU. busca facilitar el arribo de costarricenses a territorio estadounidense promoviendo el turismo, facilitando el comercio y el tránsito de personas de negocios”, informó Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior (Comex).

El sitio web del programa señala que aunque la meta de Global Entry es agilizar el proceso para los viajeros, los afiliados todavía pueden ser seleccionados para una examen más detallado cuando ingresan a Estados Unidos.

¿Cuánto cuesta? Copiado!

Según el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. el costo por Global Entry es de $100.

¿Por cuánto tiempo es válido? Copiado!

Todas las membresías de los programas de Viajero de Confianza del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. tiene una validez de cinco años.

La firma del acuerdo entre EE.UU. y Costa Rica se dio en la Embajada de Costa Rica en el país nortemaericano. La actividad contó con el presidente de la República Rodrigo Chaves y el ministro de Seguridad Mario Zamora. (Shutterstock)

¿Cómo sería el proceso? Copiado!

Aunque todavía no hay detalles sobre el proceso a seguir por parte de los costarricenses para enrolarse en Global Entry, la página web del programa advierte de que los miembros deben someterse a verificaciones de antecedentes ‘rigurosos y frecuentes’.

“Los ciudadanos podrán solicitar su participación en el programa por medio de una plataforma digital, brindando su consentimiento informado sobre el proceso de verificación y sus alcances. Posteriormente, la Dirección General de Migración y Extranjería realizará la verificación correspondiente y coordinará — de conformidad con el procedimiento establecido—con el Gobierno de los Estados Unidos, quienes emitirán una decisión final de aceptación o denegatoria”, comunicó Tovar.

El sitio web describe el proceso que siguen ciudadanos mexicanos y colombianos para afiliarse al programa.

Para iniciar el proceso deben completar una aplicación en la plataforma del Programa Viajero de Confianza (Trusted Travelers Program) y pagar los $100 de la tarifa no reembolsable de solicitud.

Una vez que la autoridades han revisado la aplicación, el interesado recibirá un mensaje en su cuenta del Programa Viajero de Confianza pidiéndole programar una entrevista en uno de los centros de afiliación de Global Entry. Si la persona no puede programar una cita para la entrevista puede optar por utilizar la opción de afiliación al arribo (enrollment on arrival) que está disponible cuando ingresa a Estados Unidos. No se requieren citas para el proceso de afiliación al arribo.

En la entrevista el solicitante debe presentar un pasaporte válido y documentos de identidad como la cédula o una licencia de conducir.

Durante la entrevista el oficial de Aduanas y Protección de Fronteras le hace preguntas, toma una fotografía y registra las huellas dactilares del interesado. Esta entrevista dicta la elegibilidad del solicitante.

Los mexicanos, colombianos y argentinos que completan el proceso de afiliación de Global Entry también se vuelven elegibles para el programa TSA Precheck que permite un tránsito expedito por los puestos de control de la Transportation Security Administration.

Contar con Global Entry no exime el uso obligatorio de la visa americana para ingresar al territorio estadounidense.

¿Quién es elegible para Global Entry? Copiado!

Son candidatos los ciudadados y residentes de Estados Unidos, así como los ciudadanos de los siguientes países: Argentina, Brasil, Bahrein, India, Colombia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Panamá, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Taiwán y México.

¿Funciona en todos los aeropuertos de Estados Unidos? Copiado!

El sitio web de Global Entry enlista los aeropuertos donde están disponibles los quioscos del programa. Entre ellos se encuentran: Miami International Airport (MIA), Ft. Lauderdale/Hollywood International Airport (FLL), Los Angeles International Airport (LAX), John F. Kennedy International Airport, New York (JFK), Newark Liberty International Airport (EWR), Houston – Hobby International Airport (HOU), George Bush Intercontinental Airport, Houston (IAH), Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), Dallas/Ft. Worth International Airport (DFW), Chicago Midway International Airport (MDW) y Chicago O’Hare International Airport (ORD), entre otros.

¿Qué falta para que Global Entry sea una realidad para los costarricenses? Copiado!

Ambos países se encuentran en un periodo de negociación. La firma fue el primer paso en un proceso que requiere el análisis de ambos territorios.

En este momento se encuentran en la negociación final de un acuerdo de interconexiones. Este acuerdo se está construyendo en un documento técnico que según Tovar “está bastante adelantado”.

Las autoridades de ambos países trabajan en la interconexión de los sistemas que tendrán un periodo de pruebas.

Para que Costa Rica sea parte de Global Entry se deben finalizar una serie de consultas que corresponden a temas de nivel técnico y operativo de los sistemas informáticos.