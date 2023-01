Gobierno anuncia cierre del fideicomiso con el BCR para la ampliación de la Ruta San José- San Ramón

El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, junto al presidente de la República Rodrigo Chaves, afirmaron el cierre definitivo del fideicomiso que se mantenía con el Banco de Costa Rica (BCR) para la ampliación del proyecto integral de la Ruta Uno.

Mediante este instrumento se tenía proyectada la construcción del corredor vial San José- San Ramón; sin embargo, las autoridades acordaron el cese del acuerdo debido a falta de ‘progreso en las obras’.

“Una de las razones por las que creemos que ese progreso ha sido absolutamente insatisfactorio es por la mala, pésima, ejecución del fideicomiso con el BCR que está ahí desde el 2015. Lo que era una fase previa de tres años ya pasó seis años”, dijo Chaves en conferencia de prensa este miércoles 11 de enero.

Fue en el 2017 cuando la Contraloría General de la República (CGR) validó el contrato del fideicomiso suscrito por el MOPT-Conavi (Consejo Nacional de Vialidad) y el BCR. En el 2015 fue el inicio del proceso para constituir un fideicomiso de interés público con alguno de los bancos del Sistema Bancario Nacional bajo la Ley Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José-San Ramón y sus Radiales, mediante Fideicomiso (9.292).

Al pasar los años el proyecto no ha demostrado problemas ya que, según Amador, no ha logrado levantar los recursos para ejecutar las obras.

“El mismo fideicomiso cobraba casi $200.000 mensuales, $2,4 millones al año. Recaudando alrededor de $10 millones al año en peajes. Entonces estar recaudando peajes para pagar un fideicomiso me parece no tener sentido si el fideicomiso no es exitoso en levantar los recursos para construir la obra”, afirmó Amador.

Transición Copiado!

De acuerdo a lo explicado en conferencia de prensa, la transición se realizará por medio de una adenda que permita que se vayan terminando los contratos actuales. De esa manera no tendrán que pagarse indemnizaciones.

Al mismo tiempo trabajarán en la creación de la estructura de financiamiento que será a través de un crédito, con el que proyectan obtener los recursos para ejecutar el proyecto.

“Va a ser a través de un crédito en el 2024 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Ya tenemos el cobro de los peajes, entonces esos peajes ya garantizan el pago de ese préstamo. Es una figura más rápida y ágil que seguir esperando otros siete años más con este fideicomiso sin que camine”, indicó Amador.

De acuerdo a las autoridades, la falta de progreso en las obras y el pago por ello hizo que tomaran la decisión de cerrar el fideicomiso. (Cortesía Fideicomiso Ruta Uno)

¿Y las OBIS? Copiado!

Las Obras Impostergables (OBIS) sí han experimentado un progreso, según las autoridades. La zona del Intercambio Coyol se está trasladando al Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) y será ejecutado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Así se desarrollarán las OBIS: