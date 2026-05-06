Gobierno de Rodrigo Chaves cierra con una aprobación de 60%; el 59,2% piensa que el de Laura Fernández será mejor

El gobierno de Rodrigo Chaves termina su gestión con una valoración positiva de 60%, la cifra más alta registrada por el CIEP-UCR en los últimos dos años y tres puntos por encima de la medición de finales de enero de 2026.

En paralelo, 59,2% de las personas encuestadas considera que el próximo gobierno de Laura Fernández será mejor que el de Chaves, mientras 33,4% cree que será igual y 7,4% opina que será peor.

Los resultados dibujan un cierre de ciclo con dos señales políticas relevantes: una administración saliente que conserva altos niveles de respaldo ciudadano y una entrante que recibe un voto de expectativa favorable.

El estudio también reporta que 73,1% de la población cree que el nuevo gobierno podrá mejorar la situación del país, lo que refuerza el clima de optimismo con el que arranca la nueva etapa política.

En el caso del gobierno saliente, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) señala que las valoraciones negativas bajaron de 26% en enero a 20% en mayo, mientras las opiniones neutras subieron de 17% a 20%. Además, la valoración positiva de la gestión presidencial de Rodrigo Chaves llegó a 64%, cinco puntos más que en enero y diez puntos más que en abril del 2025.

La última encuesta del CIEP-UCR registra el nivel más alto de valoración positiva para la gestión de Rodrigo Chaves en dos años, pero también muestra que una mayoría relativa espera un desempeño superior de Laura Fernández en la próxima administración. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sobre las expectativas hacia la administración de Laura Fernández, la encuesta indica que la principal variable que la ciudadanía identifica para que el gobierno mejore la situación del país será su relación con la Asamblea Legislativa, mencionada por 21,7% de las personas entrevistadas. Después aparecen el liderazgo de la nueva presidenta, con 15%, la relación con sectores sociales, con 11,3%, y la calidad del gabinete, con 10,1%.

El informe sugiere así que el cierre del chavismo combina aprobación retrospectiva con expectativas de relevo. Aunque la administración de Chaves deja una valoración alta, la mayoría de la población consultada considera que el gobierno de Fernández podría superarla, lo que abre un margen político amplio, pero también una exigencia alta de resultados desde el arranque.

Metodología

La encuesta fue telefónica, con entrevistas a personas costarricenses de 18 años o más con teléfono celular, realizadas entre el 20 y el 29 de abril de 2026. El CIEP completó 1.005 entrevistas, con un margen de error máximo de 3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%; la muestra fue construida a partir del plan nacional de numeración de Sutel y luego ponderada por edad y educación.