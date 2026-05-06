Economía y Política

Gobierno de Rodrigo Chaves cierra con una aprobación de 60%; el 59,2% piensa que el de Laura Fernández será mejor

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Por Redacción EF

El gobierno de Rodrigo Chaves termina su gestión con una valoración positiva de 60%, la cifra más alta registrada por el CIEP-UCR en los últimos dos años y tres puntos por encima de la medición de finales de enero de 2026.








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Redacción EF

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