Economía y Política

Gobierno limita su revisión de nombramientos sindicales en la CCSS, pero impone nuevos requisitos: conozca los cambios

Decreto delimita la revisión del Ejecutivo sobre candidatos sindicales y establece mecanismos para cubrir vacantes. Los suplentes ya existían; la novedad es el procedimiento para activarlos y mantener una representación provisional.

Por Redacción EF

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El nombramiento de representantes laborales y patronales en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tendrá nuevas exigencias documentales y un mecanismo para evitar que la falta de integrantes paralice al órgano. Las reglas rigen desde el 9 de noviembre, tras la publicación del Decreto Ejecutivo 45985-MP.








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Redacción EF

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