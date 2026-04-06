Economía y Política

Gobierno quiere importar trabajadores ante rezago de talento local; le explicamos cómo

La escasez de perfiles especializados empuja al país a abrir la puerta a profesionales internacionales para sostener su modelo productivo

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Por Tatiana Soto Morales

Costa Rica enfrenta limitaciones para avanzar hacia modelos productivos de mayor sofisticación y valor agregado en medio de una escasez de talento altamente especializado. Así lo reconoce el propio Gobierno con la presentación de una nueva iniciativa.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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