Guía para conductores: ¿Cuáles son las franjas horarias exactas para entrar y salir de Cartago sin quedar atrapado?

Un monitoreo de tiempos de desplazamiento evidencia que la saturación vial en el centro de Cartago no disminuye durante el día, agravada por el colapso en las entradas a la ciudad

Por Mathew Chaves

La geografía del cantón central de Cartago, confinado en aproximadamente 279 kilómetros cuadrados y rodeado por las faldas del volcán Irazú y la cordillera de Talamanca, configura un escenario logístico complejo. La ciudad depende casi exclusivamente de la Ruta Nacional 2 (Carretera Interamericana) como su arteria principal norte-sur, careciendo de anillos periféricos efectivos que permitan desviar el flujo vehicular sin atravesar el casco urbano.








