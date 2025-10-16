Economía y Política

Hacienda aclara procedimiento para contribuyentes sin ventas en setiembre ante estreno de Tribu-CR

Por Redacción EF

En medio del periodo de transición hacia la nueva plataforma de gestión fiscal Tribu-CR, el Ministerio de Hacienda ha emitido directrices para los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que, durante el mes de setiembre, no registraron ventas pero sí realizaron compras.








