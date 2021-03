“En el fondo la administración tributaria sigue considerando que el criterio que aplica para considerar gravable o deducible el ingreso o el gasto por diferencial, es la realización de la ganancia o de la pérdida entre el momento de la realización de la operación y el de la percepción del ingreso o pago del pasivo, y no el que resulte aunque no se haya ingresado o pagado al momento del cierre. La adenda no cambia eso solo dice lo que ya sabíamos, no se “aplica” para el período fiscal 2020″, manifestó el socio director de ICS Asesores.