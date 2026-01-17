Economía y Política

Hacienda colocó segunda emisión de euros en el mercado local por €1.000 millones

La estrategia busca diversificar inversionistas y asegurar recursos para los vencimientos de deuda del 2026 ante la falta de aprobación de eurobonos.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La segunda emisión por un monto total de €1.000 millones por parte del Ministerio de Hacienda se colocó este viernes, con un cupón neto del 6% y a una tasa de rendimiento del 6.01%, con vencimiento en 2036.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Hacienda euros colocación

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.