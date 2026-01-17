Hacienda colocó segunda emisión de euros en el mercado local por €1.000 millones

La segunda emisión por un monto total de €1.000 millones por parte del Ministerio de Hacienda se colocó este viernes, con un cupón neto del 6% y a una tasa de rendimiento del 6.01%, con vencimiento en 2036.

Esta es una nueva estrategia de manejo de deuda que busca diversificar monedas y bases de inversionistas, además de mitigar los riesgos ante la falta de aprobación legislativa de la reforma de los eurobonos, aseguró el comunicado oficial emitido por la entidad.

La primera emisión se realizó el 21 de noviembre del 2025, igual por un monto de €1.000 millones, se trató de deuda interna a tasa fija, con pago de intereses semestral y vencimiento en un plazo de cinco años.

En ese momento, al igual que ahora, las autoridades de Hacienda dijeron que se hizo de cara a enfrentar los vencimientos de deuda del primer trimestre del 2026, minimizando la presión que pueda existir sobre las tasas de interés del sistema financiero nacional, que se usan como referencia para los préstamos de los costarricenses para vivienda, emprendimientos y educación, entre otros.

Además de ampliar el acceso a nuevas bases de inversionistas, la diversificación en fuentes y monedas de financiamiento permite obtener mejores condiciones, reducir costos y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

“El gobierno ha estado obsesionado con el financiamiento en el mercado internacional aunque no lo necesite. Por eso buscó eurobonos y al no ser aprobados por los diputados, ahora como alternativa recurre a emitir internamente en moneda extranjera, pero con el objetivo de que sean comprados por no residentes (en el exterior). Al hacerlo así hay algunos ahorros en términos de tipos de interés, pero mínimo y le añade a la deuda pública ahora el riesgo de tener deuda denominada en euros”, aseguró José Luis Arce, economista de FCS.

Agregó que esta emisión no tiene, en principio, por qué tener ningún efecto cambiario significativo, incluso podría ayudar a Hacienda a mejorar la calificación crediticia de Costa Rica.

La primera emisión interna en euros que ejecutó Hacienda se hizo utilizando la infraestructura y las plataformas operativas provistas por la Bolsa Nacional de Valores y esto permitió canalizar de manera eficiente la demanda de los inversionistas a través de los puestos de bolsa autorizados.

“Al igual que la colocación anterior, esto permite acceder al Ministerio de Hacienda a los recursos que interesan a inversionistas extranjeros sin necesidad de emitir eurobonos, con todo lo que eso implica (por ejemplo, aprobaciones legislativas). Esto permite al Ministerio de Hacienda tener suficientes recursos para poder cancelar pasivos del primer trimestre del año 2026, donde hay una cantidad de vencimientos importantes, y un pico de volumen a pagar en el año”, destacó Mauricio Moya, líder de Inversiones de Grupo Financiero Mercado de Valores.

Luis Alvarado, analista Económico y Bursátil de Acobo Puesto de Bolsa, manifestó que este mecanismo no es perfecto, ya que, por lo menos, hasta el momento no permite captaciones a plazos superiores, como se logra con los eurobonos.

“En los mercados internacionales se logran tasas que podrían ser menores y a plazos mayores, ya que la demanda suele ser mucho más amplia, pero, para el caso de Costa Rica en las recientes colocaciones se logró una demanda de entre tres y cuatro veces el monto de la suscripción, esta circunstancia permite negociar la posibilidad de plazos mayores con tasas que podrían ser más bajas que las propuestas inicialmente”, dijo.