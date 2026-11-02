Economía y Política

Hacienda confirma salida del viceministro de Egresos y traslada sus funciones a Víctor Carvajal

La renuncia de Luis Antonio Molina Chacón se hizo efectiva el 31 de octubre.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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Luis Antonio Molina Chacón, viceministro de Egresos, presentó su renuncia el pasado 31 de octubre, según confirmó el Ministerio de Hacienda, mediante un comunicado de prensa.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.