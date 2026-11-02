Hacienda confirma salida del viceministro de Egresos y traslada sus funciones a Víctor Carvajal

Luis Antonio Molina Chacón, viceministro de Egresos, presentó su renuncia el pasado 31 de octubre, según confirmó el Ministerio de Hacienda, mediante un comunicado de prensa.

Hacienda agradeció su aporte a la institución y al país durante sus años de gestión, pero no detalló las razones específicas de su salida.

A partir de ahora, las funciones del Viceministerio de Egresos serán asumidas por Víctor Julio Carvajal Porras, quien actualmente ocupa el Viceministerio de Ingresos.

De esta manera, Carvajal tendrá bajo su responsabilidad las dos áreas de la cartera: la relacionada con los ingresos públicos y la encargada de los egresos del Gobierno.

El viceministro renunció a su cargo este 2 de noviembre.

El anuncio se produce en medio de versiones sobre una eventual salida de Rodrigo Chaves del Ministerio de Hacienda, donde también se desempeña como ministro de la Presidencia.

El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, aseguró el viernes 30 de octubre, mediante un video difundido en sus redes sociales, que Chaves habría tomado la decisión de abandonar el Ministerio de Hacienda.

“Rodrigo Chaves se va. Rodrigo Chaves va a abandonar el Ministerio de Hacienda”, afirmó Guillén.

El dirigente liberacionista vinculó la supuesta salida con las presiones económicas que enfrentan los hogares por el encarecimiento de los combustibles, los pasajes de autobús y los costos de la electricidad.

También cuestionó la conducción de las finanzas públicas y la discusión presupuestaria que enfrenta el país.

Pilar Cisneros desmintió eventual salida

Sin embargo, las afirmaciones del secretario general del PLN fueron rechazadas por Pilar Cisneros, asesora ad honorem de la Presidencia y cercana al mandatario.

Ante consultas de medios de comunicación como La Nación, Cisneros calificó de falsas las declaraciones de Guillén y aseguró que Chaves continuaba al frente de sus dos ministerios.

La asesora indicó que incluso había compartido un almuerzo con el jerarca ese viernes y que no existía ninguna decisión de abandonar sus responsabilidades.

Hasta el momento, la eventual salida de Chaves de Hacienda no cuenta con una confirmación oficial. Por tanto, la renuncia anunciada este lunes corresponde a Molina Chacón y no debe interpretarse como un anuncio de salida del ministro