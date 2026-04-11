Economía y Política

IED en Costa Rica se estanca y capital fresco cae por debajo de los $1.000 millones en 2025

La inversión extranjera directa (IED) en Costa Rica creció apenas 0,16% en 2025. Conozca el impacto de la caída de EE. UU. y el repunte de flujos desde Suiza

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Por Tatiana Soto Morales

La inversión extranjera directa (IED) hacia Costa Rica empieza a dar señales de estancamiento en medio de un entorno internacional marcado por la volatilidad comercial. Aunque el flujo cerró 2025 con un crecimiento marginal de 0,16% respecto al año anterior, el retroceso del capital fresco evidencia una pérdida de dinamismo en la atracción de nuevas empresas.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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