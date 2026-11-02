INS incluyó un seguro voluntario adicional en la plataforma de cobro del marchamo: ¡así puede eliminarlo!

Al revisar el monto que aparece en la consulta del marchamo 2027 se agregó por parte del Instituto Nacional de Seguros un seguro adicional de ₡11.900, denominado Más Protección.

Aunque el Instituto recomienda adquirir esta cobertura, su contratación es voluntaria.

Por lo tanto, los propietarios de vehículos pueden eliminarla y evitar que ese monto se sume al pago del marchamo.

El seguro amplía la protección del Seguro Obligatorio Automotor (SOA) con hasta ₡6 millones adicionales por persona y por accidente, para cubrir gastos médicos, viáticos e incapacidad temporal.

¿Cómo quitar el seguro adicional del marchamo 2027?

El procedimiento se realiza directamente en la plataforma del INS y debe completarse antes de efectuar el pago.

Ingrese al sitio web del INS y consulte el monto del marchamo con el número de placa. Seleccione la opción para pagar el derecho de circulación. Revise la lista de coberturas y servicios adicionales que muestra la plataforma. Identifique el seguro Más Protección, que aparece inicialmente con la etiqueta «Agregado». Haga clic sobre esa etiqueta para desactivar la cobertura. El sistema le consultará si desea continuar sin el seguro. Seleccione «Continuar» para confirmar que no desea contratarlo.

En la plataforma puede eliminar la opción. (Redacción EF/Redacción EF)

Una vez realizado este procedimiento, el monto del seguro adicional dejará de formar parte del total que deberá cancelar.

El cobro del marchamo iniciará a partir de este 2 de noviembre. (Cortesía /Shutterstock)

Los seguros adicionales no son nuevos y el INS los ha ofrecido durante varios años como alternativas para ampliar las coberturas.

La particularidad de este período es que Más Protección aparece premarcado en la consulta, por lo que se incorpora automáticamente al total que muestra el sistema.

Consultado sobre las razones para incluirlo de esa manera, el INS no explicó por qué aparece seleccionado de forma predeterminada.

La institución reiteró que los propietarios tienen la posibilidad de quitarlo.

¿Qué cubre el seguro Más Protección?

Esta cobertura funciona como un complemento del Seguro Obligatorio Automotor (SOA), que se incluye en el derecho de circulación.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Atención médica: amplía la protección disponible para las víctimas de accidentes de tránsito.

amplía la protección disponible para las víctimas de accidentes de tránsito. Cobertura adicional: hasta ₡6 millones por persona y por evento.

hasta ₡6 millones por persona y por evento. Incapacidad temporal: contempla el pago del 40% del salario, según las condiciones de la póliza.

contempla el pago del 40% del salario, según las condiciones de la póliza. Viáticos y traslados: contempla ayuda para gastos relacionados con la atención del accidente.

La cobertura básica del SOA, por su parte, contempla hasta ₡6 millones por persona y por evento para la atención de víctimas de accidentes de tránsito.

Los propietarios pueden consultar el monto por medio de los siguientes canales:

Sitio web: www.grupoins.com.

WhatsApp: 2287-6100.

Aplicación INS Móvil.

Línea gratuita: 800-MARCHAMO (800-6272-4266).

Línea 800-TELEINS (800-835-3467).

El pago también puede realizarse en la página web y la aplicación del INS, así como en los 2.407 puntos de cobro distribuidos en el país.