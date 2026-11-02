Finanzas

INS incluyó un seguro voluntario adicional en la plataforma de cobro del marchamo: ¡así puede eliminarlo!

El seguro Más Protección aparece premarcado en la plataforma del INS y se suma automáticamente al monto que muestra el sistema

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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Al revisar el monto que aparece en la consulta del marchamo 2027 se agregó por parte del Instituto Nacional de Seguros un seguro adicional de ₡11.900, denominado Más Protección.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.