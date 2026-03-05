Economía y Política

Inundaciones en quebrada Los Negritos: esta es la propuesta aprobada y año esperado para solucionar el problema

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Las inundaciones en Barrio Dent y sectores cercanos a la Universidad de Costa Rica (UCR) no son recientes. Desde hace al menos dos años, vecinos reportan desbordamientos recurrentes de la quebrada Los Negritos que han afectado viviendas, infraestructura pública y zonas universitarias.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Quebrada Los Negritosinundaciones Costa RicaICEtúneles hidráulicosMontes de Oca
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.