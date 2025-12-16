Inversión electoral en Meta: Álvaro Ramos lidera en gasto mientras Laura Fernández apuesta a la segmentación

La carrera por la presidencia de 2026 ya se disputa activamente en las redes sociales.

Un estudio elaborado por la firma Shift Porter Novelli, que abarca el periodo entre junio y el 9 de diciembre de 2025, examina el comportamiento publicitario en la Biblioteca de Anuncios de Meta de las tres candidaturas que lideran las encuestas: Laura Fernández (Pueblo Soberano), Álvaro Ramos (Liberación Nacional) y Claudia Dobles (Agenda Ciudadana).

Los datos evidencian que, aunque Meta solo refleja una parte del ecosistema electoral, las campañas están utilizando estas plataformas para disputar atención y construir electorados específicos mediante segmentación demográfica, territorial y discursiva.

Disparidad en volumen e inversión

El análisis de gasto y volumen muestra diferencias significativas marcadas por los tiempos de entrada en campaña. Álvaro Ramos lidera el despliegue digital tanto en cantidad de anuncios como en inversión.

Álvaro Ramos: Acumula 286 anuncios con una inversión estimada de ₡29,7 millones, iniciando su pauta a finales de junio.

Laura Fernández: Registra 87 anuncios y una inversión cercana a los ₡6,7 millones, comenzando en septiembre.

Claudia Dobles: Suma 12 anuncios con un gasto aproximado de ₡4 millones, tras iniciar su pauta en noviembre.

Mientras Ramos apuesta por una presencia continua y piezas breves para maximizar el alcance, Fernández y Dobles operan con estrategias de menor intensidad pero con una segmentación de audiencias más definida.

Estrategias de plataforma: difusión vs. segmentación

Aunque todas las campañas privilegian la publicación simultánea en Facebook e Instagram, existen matices tácticos relevantes. Ramos y Dobles dependen casi exclusivamente del formato dual para maximizar su difusión. Ramos, por ejemplo, privilegia este formato para evitar segmentaciones finas y asegurar presencia continua.

Por el contrario, Laura Fernández muestra un comportamiento más estratégico, dividiendo su pauta casi por igual entre anuncios exclusivos para Facebook y para Instagram. Esto sugiere una adaptación de contenidos diseñada específicamente para la audiencia y el formato de cada red social.

El electorado digital: dime a quién pautas y te diré quién eres

El grueso de la publicidad de todos los candidatos se concentra en el rango de 25 a 44 años, coincidiendo con el segmento mayoritario del padrón electoral. Sin embargo, la distribución por género revela apuestas claras:

Claudia Dobles: Su pauta se concentra abrumadoramente en mujeres jóvenes-adultas (25-44 años). Esta segmentación se alinea con su narrativa de liderazgo personal, cercanía y cuidado.

Su pauta se concentra abrumadoramente en (25-44 años). Esta segmentación se alinea con su narrativa de liderazgo personal, cercanía y cuidado. Laura Fernández: Prioriza a los hombres jóvenes-adultos , un grupo que dialoga con su tono combativo y su mensaje de movilización y continuidad política.

Prioriza a los , un grupo que dialoga con su tono combativo y su mensaje de movilización y continuidad política. Álvaro Ramos: Mantiene la distribución más equilibrada entre sexos, buscando un alcance transversal en sectores laborales y económicamente activos.

Mientras Álvaro Ramos apuesta por una presencia continua y piezas breves para maximizar el alcance, Laura Fernández (en la foto) y Claudia Dobles operan con estrategias de menor intensidad pero con una segmentación de audiencias más definida. (Archivo LN/La Nación)

Geografía del voto digital: la anomalía de Limón

Territorialmente, la inversión publicitaria es un espejo del padrón electoral: San José y Alajuela concentran más de la mitad de las impresiones. Ramos y Dobles siguen esta lógica convencional, priorizando las provincias con mayor densidad poblacional.

No obstante, la campaña de Laura Fernández rompe este esquema. Si bien mantiene fuerza en el Valle Central, asigna a Limón un volumen de impresiones muy superior (10,7%) al peso electoral real de la provincia (8,4%). Esto indica que el oficialismo percibe a Limón como un foco estratégico de alto potencial para su campaña.

Asimismo, Guanacaste recibe ligeramente más atención general (8,4% de impresiones) de la que sugiere su padrón (7,5%), lo que señala una competencia abierta en dicha región.

Narrativas divergentes

El contenido de los anuncios confirma tres identidades políticas diferenciadas:

Álvaro Ramos (Orden y Eficiencia): Construye un mensaje de “resolver”, enfocado en seguridad y lucha contra la ineficiencia, utilizando hashtags como #UnaCostaRicaQueResuelve. Laura Fernández (Continuidad y Combate): Apela a la disciplina partidaria y la defensa del legado del gobierno actual con lemas como #Noquiebreelvoto y #Paraseguiradelante. Claudia Dobles (Cercanía Técnica): Enfatiza su identidad personal y profesional con un tono moderado, bajo etiquetas como #AgendaCiudadanaCR, buscando diferenciarse de la polarización.

“Lo que estamos viendo es que las elecciones ya no solo se disputan en plazas públicas o debates: hoy la competencia ocurre minuto a minuto en redes sociales. El estudio muestra que cada campaña está moldeando un electorado distinto, construyendo sus propias narrativas y priorizando territorios estratégicos, todo desde el ecosistema digital,” afirmó Rodrigo Castro, CEO de Shift Porter Novelli, en un comunicado de prensa.