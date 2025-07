Inversión extranjera para hacer películas repunta en Costa Rica; le contamos por qué

El rodaje de películas de capital extranjero pone sus ojos en las playas, montañas y volcanes de Costa Rica para dar vida a las historias que se proyectarán en la gran pantalla.

Las plataformas de streaming también acuden a los sets naturales dentro del territorio costarricense para grabar series. A la caza de famosos, con Bear Grylls, es un ejemplo de ello; actualmente se transmite en Netflix.

Del 2022 al 2024, la inversión fílmica extranjera experimentó un crecimiento de 680,83%. La devolución de hasta el 11,7% de los impuestos a las filmaciones extranjeras es uno de los motivos detrás del incremento de inversiones de este tipo en el país.

La Ley de atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica (10.071), que rige desde el 2023, establece una serie de exoneraciones de tributos a la importación de equipos y repuestos para la producción, así como para el equipaje.

José Quesada, productor costarricense, aseguró que la agilización de permisos de filmación en ciertas zonas del país contribuye a que Costa Rica capte mayor inversión.

Quesada es parte de los productores detrás de la película de ficción Black Gold, una producción entre el Reino Unido y Costa Rica que se grabará en ambas locaciones en los próximos años. La película está ambientada en el siglo XIX durante la lucha de Costa Rica por la soberanía contra el filibustero estadounidense William Walker.

Abril, película dirigida por el cineasta costarricense Hernán Jiménez, se filmó en el 2024 en Costa Rica. (Esteban Quesada. Cortesía para El Financiero. /Esteban Quesada. Cortesía para El Financiero.)

Beneficios atractivos

El total de inversión fílmica en 2022 alcanzó apenas $1.523.343. Dos años después, las producciones internacionales empezaron a hacer uso de los beneficios fiscales que trajo la Ley 10.071. Como resultado, el monto registrado al cierre del 2024 fue de $11.890.955.

Las producciones que superan los $500.000 pueden solicitar la devolución del 90% del impuesto al valor agregado (IVA) que corresponde a compras de bienes y servicios en Costa Rica directamente relacionados con el proyecto, según el artículo 4, inciso d) de la Ley 10.071.

En términos generales, la devolución del IVA equivale al 11,7% del total invertido, ya que corresponde al 90% del 13% que se paga por este impuesto. De acuerdo con Laura López, gerente de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y vocera de la Comisión Fílmica de Costa Rica, la devolución se realiza en un plazo de tres meses.

Las exoneraciones integran el catálogo de incentivos que ofrece el país a la inversión extranjera en temas fílmicos. El pago a trabajadores necesarios en el proyecto, y que se ejecuta con fondos que no son de fuente costarricense, está exento del impuesto sobre la renta.

Asimismo, están exentos de todo tributo de importación y de depósitos de garantía la importación temporal de los equipos y repuestos para la producción fílmica. Los útiles, vestuario, maquillaje, escenografía y material técnico también están libres del gravamen de importación.

“Este es el momento indicado para hacer una película como Black Gold porque ya estamos hablando de incentivos económicos que están posicionando a Costa Rica para una industria que está lista (para invertir)”, aseguró José Palma, protagonista costarricense y productor de Black Gold, película liderada por el productor británico Deepak Sikka.

Procomer no da a conocer el nombre de los proyectos grabados en el último año hasta que las productoras lo anuncien de manera oficial al público. (Esteban Quesada. Cortesía para El Financiero./Esteban Quesada. Cortesía para El Financiero.)

Zonas de interés

Desde el 2021, Procomer comenzó a establecer de manera paulatina las siete Film Friendly Zones. La región Chorotega fue la que captó la mayor inversión en 2024 con $8.301.736, es decir, el 75,47% de la inversión reportada en todo ese año.

La Región Central fue la segunda zona más cotizada en 2024 con una atracción de $1.589.786. Los montos incluyen el gasto en servicios como transporte, alimentación, escenografía, producción, postproducción, contratación de personal técnico y artístico que las producciones realizaron durante su estancia en el país.

Las producciones que deciden desarrollar sus proyectos en las regiones identificadas por Procomer experimentan un encadenamiento productivo por medio de la inversión extranjera para hospedaje, vestuario y ayudantes. Además, algunas filmaciones requieren de guías de la zona para conocer los espacios más atractivos de la localidad según sus intereses audiovisuales.

López comentó que, a mediano y largo plazo, “estas dinámicas fortalecen las capacidades de las comunidades, favorecen el desarrollo sostenible y consolidan la imagen del país como un referente en la industria cinematográfica internacional”.

La simplificación de trámites en las Film Friendly Zones es uno de los atractivos que tienen dichas localidades para las producciones cinematográficas. La obtención de permisos de filmación se realiza de manera ágil a través de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) en las regiones establecidas.

A pesar de la biodiversidad que tiene el país y la estabilidad política, Quesada comentó que la industria nacional es muy pequeña, razón por la que algunos perfiles profesionales los tienen que buscar en el extranjero y traerlos a la producción que se graba en territorio costarricense.

Palmaejemplificó lo dicho por Quesada de la siguiente manera: “Para el uso de armas de la época para Black Gold no tenemos a la persona indicada en Costa Rica, entonces tal vez alguien de México o Colombia tenga más experiencia con el tema”.

Sin embargo, Palma aclaró que la mayoría del proyecto que se filme en el país será con talento nacional. Aún no se tiene fecha de grabación, ya que el guión estará listo a partir de enero de 2026.

Netflix, Hulu, BBC y Hallmark son algunas de las plataformas que realizaron grabaciones en 2024, según Procomer. No obstante, la entidad no comparte el nombre de los proyectos porque aún no se han dado a conocer por las productoras.