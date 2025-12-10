Economía y Política

Inversión social cae y crisis de infraestructura se agrava en Costa Rica pese a mejora en cifras macroeconómicas

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

A pesar del repunte económico y social registrado en 2024, Costa Rica no ha logrado revertir la época de retrocesos en su desarrollo humano sostenible.








Costa RicaEstado de La Nación 2025PENdesarrollo humano sostenible
Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

