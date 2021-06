Creo que no sería muy extraño a lo que pasó hace algunas semanas en Liberación Nacional, sino también a lo largo de la historia. Es muy difícil que votantes que no sean de identidad socialcristiana, que tengan esa raíz o afinidad, participen de los procesos internos. Eso es extraño, podría ocurrir, pero es en proporciones pequeñas, no como para redefinir el resultado.