Jasec anuncia los cortes de luz programados en Cartago para el final de noviembre

Jasec realizará cortes eléctricos programados en sectores de Cerrillos, Guadalupe y Taras por trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.

Por Alonso Ramírez

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) anunció tres suspensiones programadas del servicio eléctrico que se llevarán a cabo en la última semana de noviembre.








