Jasec anuncia los cortes de luz programados en Cartago para el final de noviembre

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) anunció tres suspensiones programadas del servicio eléctrico que se llevarán a cabo en la última semana de noviembre.

Las fechas son el martes 25, el miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre de 2025. De acuerdo con los avisos publicados por la institución, los cortes se realizarán por trabajos de mantenimiento, mejoras en la red y construcción de infraestructura eléctrica, afectando distintos sectores del cantón central y zonas aledañas.

Las interrupciones se aplicarán durante franjas horarias específicas e incluyen maniobras temporales adicionales para aislar las áreas de trabajo, según detalla la información oficial.

05/02/2021 Cartago. Trabajadores de JASEC (Junta Administradora del Servicio Eléctrico) en reparaciones del tendido elécrico. Esta empresa es la que se encargada de regular y administar la electricidad en la Vieja Metrópoli. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Corte del martes 25 de noviembre: Cerrillos

La suspensión se efectuará entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m. para realizar mantenimiento preventivo en líneas de media y baja tensión. La afectación corresponde al circuito Cerrillos, desde Puente Piedra hasta el condominio Vita Nuova.

El trayecto incluye zonas como Puente Piedra, Caballo Blanco y sectores residenciales e industriales. Entre los abonados afectados figuran comercios, urbanizaciones, centros educativos, talleres, clínicas, supermercados y viviendas, destacan la Planta Generadora de JASEC en Barro Morado, Súper Ana, Urbanización Floren’s, Clínica Dental Dra. Verónica Brenes, Urbanización Terranova, la escuela Proceso Solano Ramírez y el Súper Caballo Blanco.

El aviso detalla maniobras adicionales para aislar la zona, con cortes de 60 minutos por la mañana y 45 minutos por la tarde.

Corte del miércoles 26 de noviembre: Guadalupe

Este corte se ejecutará entre 7:30 a.m. y 4:30 p.m., debido al tendido de una línea trifásica. La afectación impactará el circuito Cartago, en el tramo comprendido desde Guadalupe del Súper La Violetera hacia el oeste.

Entre los clientes incluidos se encuentran Soda Aroma y Sabor, Panadería Las Delicias, el predio de buses de Guadalupe, Tiempos Jenny, Mistral, Tomates Los Moros, Pulpería Halcón, Centro Médico Estar Bien, Condominio Manantiales, Super Guadalupe, Taller Automotriz Flores, así como servicios y comercios cercanos a Plaza Vivo.

El documento también detalla clientes afectados por maniobras en el ramal Copito, ubicados en las inmediaciones del Cementerio General de Cartago.

Jasec indicó que el aviso fue difundido por perifoneo, página web y redes sociales.

Corte del jueves 27 de noviembre: Taras

La suspensión se realizará entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m., con el fin de ejecutar mejoras en la red eléctrica. La afectación corresponde al circuito Taras, en las inmediaciones del bar Águilas Blancas, con maniobras adicionales entre 8:00 a.m.–9:00 a.m. y 3:45 p.m.–4:30 p.m.

La zona es amplia e incluye tramos desde calle Los Figueroa hasta La Cartaginesa, sectores entre la casa de los Patos y la delegación de Tránsito, y áreas cercanas al COVAO. Entre los clientes destacados están Urbanización La Ronda, RodaTec, Escuela República Francesa, Centro Comercial Gladyola, Súper La Lima, Iglesia La Lima, Taller de Pintura Juan Zúñiga, Bar La Plaza de Taras, Liceo de Taras, panaderías, clínicas dentales, supermercados y comercios de Paseo del Sol.