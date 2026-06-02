Economía y Política

Jornadas 4x3 vuelve a discusión: ¿quiénes podrían trabajar 12 horas y cómo cambiaría su salario?

Laura Fernández anunció, apenas asumió la Presidencia, que la aprobación de las jornadas 4x3 será una de las prioridades de su administración

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Por Tatiana Soto Morales

La posibilidad de instaurar jornadas laborales de cuatro días consecutivos de trabajo por tres de descanso —o de tres días laborados y cuatro libres en el caso de los horarios nocturnos— ha permanecido atrapada durante casi ocho años entre intensos debates, frenos legislativos y constantes intentos por revivir la propuesta dentro de la Asamblea Legislativa.








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Jornadas 4x3
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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