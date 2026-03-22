Economía y Política

Jueves y Viernes Santo 2026: las reglas de pago para personas trabajadoras en Costa Rica

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Por Mathew Chaves

En Costa Rica, el Jueves y Viernes Santo son feriados de pago obligatorio, según el artículo 148 del Código de Trabajo (Ley N.º 2). Esto define condiciones específicas sobre el pago del salario dependiendo de si la persona trabajadora labora o no durante esos días.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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