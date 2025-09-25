Economía y Política

Karen Olsen, quien fue primera dama de la República, embajadora en Israel y diputada, muere a los 95 años

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Karen Olsen Beck, exprimera dama de la República, falleció el 25 de septiembre a los 95 años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Karen Olsen
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.