Economía y Política

La apertura del mercado eléctrico que cambiaría las reglas del negocio energético en Costa Rica

La apertura del mercado eléctrico avanza en Costa Rica. Explicamos en qué consiste el expediente 23.414, la creación del Ecosen y el nuevo rol del ICE

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Por Tatiana Soto Morales

La apertura del mercado eléctrico en Costa Rica es un tema que ha permanecido en debate durante los últimos años, aunque con escasos avances en la Asamblea Legislativa. Desde 2022, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que, hasta este 2026, empieza finalmente a tomar impulso político.








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Armonización EléctricaApertura del mercado
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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