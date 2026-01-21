Economía y Política

La apuesta de Laura Fernández que desafía la tradición electoral de Costa Rica y le rinde frutos

EscucharEscuchar
Por Pablo Fonseca

A dos semanas de las elecciones presidenciales del 1.º de febrero de 2026, Costa Rica vive un fenómeno que rompe con la tradición: la candidata que lidera las encuestas ha brillado por su ausencia en la mayoría de los debates televisados y ya anunció su ausencia al de cierre, un espacio clásico de la política nacional que ha estado en manos de Teletica, la televisora con mayor audiencia del país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
elecciones 2026Laura Fernándezdebates
Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.