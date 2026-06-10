Economía y Política

La capacidad de los costarricenses para reciclar no avanza sino que retrocede, y estas son las razones

Mientras el porcentaje de residuos valorizables en el país es de solo 4%, datos de Educación y gobiernos locales revelan debilidades estructurales que limitan la capacidad del país para reciclar

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Por Tatiana Soto Morales

A pesar de que Costa Rica proyecta ante el mundo una imagen asociada con prácticas ecológicamente responsables, el panorama cambia cuando el foco se dirige hacia los resultados de la valorización de residuos.








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Especial Ambiente 2026reciclaje
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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