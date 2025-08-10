Economía y Política

La coalición chavista se desmorona: ¿por qué los intentos por representar oficialmente a Chaves no prosperan?

Intentos por representar oficialmente al chavismo naufragan entre personalismos, falta de ideología y desgaste de sus figuras clave.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

Unificar al chavismo bajo una sola bandera partidaria se ha vuelto una misión cuesta arriba para el oficialismo. Los esfuerzos por consolidar una estructura sin fisuras siguen tropezando con divisiones internas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
CoaliciónChavismoPPSO
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.