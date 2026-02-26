Economía y Política

La Corte Suprema frena a Trump, pero la tensión comercial persiste con el anuncio de nuevos aranceles

Por Francisco Chacón y Valeria Tiffer

El pasado viernes 20 de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos (EE. UU.) rindió su fallo en relación con la cuestionada legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump bajo el nombre del “día de la liberación”, así como los que había acordado contra China, Canadá y México alegando la crisis de salud provocada por el consumo de fentanilo: el alto tribunal determinó que la ley bajo la cual se basó para su proclamación no le otorga esas facultades.








