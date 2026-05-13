La cuenta regresiva: Costa Rica avanza hacia el punto de no retorno en movilidad urbana

Costa Rica ocupa hoy el segundo lugar mundial en congestión vehicular, solo superada por Nigeria. San José es la segunda ciudad más congestionada del planeta. Estos no son titulares alarmistas: son datos duros del Índice de Tráfico Numbeo 2026 y del TomTom Traffic Index 2025.

El país debate temas coyunturales, pero una crisis estructural avanza silenciosamente hacia un punto de quiebre que los modelos técnicos sitúan en la próxima década. La pregunta ya no es si la Gran Área Metropolitana (GAM) colapsará bajo el peso de su tráfico, sino cuándo. La respuesta, basada en proyecciones técnicas y comparaciones internacionales, es más cercana de lo que muchos imaginan.

Los números que nadie quiere ver

En 2025, Costa Rica superó los 2,1 millones de vehículos registrados, según datos de la Superintendencia General de Seguros (Sugese). Durante los últimos 12 años, el parque vehicular creció un 62% según reportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), lo que equivale a un crecimiento promedio anual del 4,2%.

En términos prácticos: cada año se incorporan aproximadamente 85.000 vehículos nuevos a una red vial que no crece al mismo ritmo. El índice de congestión de Costa Rica alcanzó 301,0 puntos en 2026, según Numbeo. Para ponerlo en perspectiva: un trayecto que en condiciones normales tomaría 10 minutos, ahora toma 30 minutos en promedio. San José, con un índice de 327,8, solo es superada por Lagos, Nigeria.

Los costos económicos son significativos. Estudios recientes estiman que la congestión le cuesta al país hasta un 3,8% del PIB anual, equivalente a más de $2.500 millones. Esto incluye pérdidas en productividad, consumo excesivo de combustible, contaminación atmosférica y deterioro acelerado de la infraestructura vial.

El dato más revelador proviene de encuestas de movilidad de la Universidad de Costa Rica: en 2016, el 32,2% de los viajeros usaba carro privado y el 31,0% autobús, nivelándose por primera vez en la historia. Para 2024, la brecha se había invertido completamente a favor del automóvil privado, en tanto el uso del transporte público cayó un 42% en una década.

Los congestionamientos en la sección de la Circunvalación inaugurada más recientemente son comunes. (Róger Bolaños/Róger Bolaños)

¿Qué significa “colapso vial”?

En la literatura internacional de movilidad urbana, el colapso vial no es un concepto abstracto. Se define por umbrales técnicos precisos que ya están siendo documentados en ciudades como Ciudad de México, Bangalore y Barranquilla.

El TomTom Traffic Index utiliza el “nivel de congestión”, que mide el porcentaje extra de tiempo de viaje real sobre el tiempo en condiciones de tráfico libre. Ciudad de México, considerada la más congestionada del mundo, tiene un nivel del 75,9%: su tiempo real promedio es de 3 minutos 27 segundos por kilómetro versus 1 minuto 57 segundos en libre circulación. Esto equivale a velocidades promedio de apenas 17 km/h en hora pico.

Bangalore, India, registra un 74,4% de congestión con velocidades de 16,6 km/h. En América Latina, Lima alcanza 69,3%, Bogotá 69,6% y Barranquilla 62,8%. Todas estas ciudades comparten características comunes: tiempos de viaje que se multiplican por tres, velocidades urbanas por debajo de 20 km/h, y una pérdida anual de entre 150 y 195 horas por persona atrapada en el tráfico.

Costa Rica ya exhibe varios de estos síntomas. Aunque no aparece en el ranking de TomTom por falta de datos granulares de San José, los indicadores de Numbeo y los estudios locales sugieren que la GAM opera en niveles comparables a estas ciudades en colapso funcional.

El espejo latinoamericano

Las comparaciones internacionales no son ejercicios académicos: son advertencias de lo que ocurre cuando el crecimiento vehicular desborda la capacidad de gestión urbana. Ciudad de México es el caso paradigmático. Con 75,9% de congestión, sus habitantes pierden 184 horas al año en el tráfico. La velocidad promedio en hora pico es de 17,4 km/h, y solo el 21,2% de los viajes se realizan en autopistas, lo que concentra la congestión en vías urbanas. A pesar de inversiones masivas en transporte público —Metro, Metrobús—, el uso del automóvil privado sigue creciendo.

Bangalore ofrece otra lección. Con una población metropolitana de aproximadamente 13 millones de habitantes —cuatro veces mayor que la GAM—, creció económicamente sin planificación urbana adecuada. El resultado: 74,4% de congestión, 168 horas perdidas anualmente por persona, y un sistema de transporte público que no logra competir con la comodidad percibida del automóvil. Barranquilla, Colombia, es quizás el espejo más cercano a San José en escala poblacional. Con 62,8% de congestión y velocidades de 16,4 km/h, esta ciudad caribeña de 1,2 millones de habitantes muestra que el colapso no es exclusivo de megaciudades: es el resultado de políticas de movilidad centradas en el automóvil.

¿Qué tienen en común todas estas ciudades? Tres factores: crecimiento vehicular sostenido por encima del 4% anual durante décadas, inversión insuficiente en transporte público de calidad, y ausencia de políticas efectivas de gestión de demanda —restricciones vehiculares, peajes urbanos, zonas de bajas emisiones—.

Es necesario mejorar el transporte público para tener menores tiempos de movilización en la GAM. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La proyección técnica: el horizonte del colapso

Proyectar el colapso vial no es futurología; es aplicar modelos de crecimiento a las tendencias actuales. Si el parque vehicular de Costa Rica continúa creciendo al 4,2% anual —la tasa promedio de los últimos 12 años—, alcanzará los 2,6 millones de vehículos en 2030 y los 3,2 millones en 2035.

Los modelos de congestión urbana demuestran que aumentar los vehículos sobre la misma red vial no incrementa los tiempos de viaje de forma lineal: los multiplica exponencialmente. La congestión opera bajo dinámicas no lineales: cada vehículo adicional en una vía saturada genera efectos cascada que afectan a todos los demás.

Tres escenarios emergen de las proyecciones:

Escenario tendencial (colapso 2030-2033): Si las tasas actuales de crecimiento vehicular (4,2%) y declive del transporte público (4-5% anual) continúan sin cambios, la GAM alcanzará niveles de congestión del 70-80% hacia 2030-2033. Las velocidades promedio caerían por debajo de 17 km/h, los tiempos de viaje se triplicarían sistemáticamente, y el costo económico superaría el 5% del PIB.

Escenario moderado (colapso 2035-2038): Con políticas tímidas de contención —crecimiento vehicular reducido al 3% anual, inversiones moderadas en transporte público—, el colapso se postergaría hasta mediados de la década de 2030. Las velocidades promedio rondarían los 18-19 km/h, similares a Ciudad de México hoy, con pérdidas anuales de 180-200 horas por persona.

Escenario optimista (colapso evitado): Solo con políticas agresivas de gestión de demanda —restricciones vehiculares efectivas, inversión masiva en transporte público de calidad, desarrollo urbano orientado al transporte— se podría estabilizar la congestión en niveles manejables. Este escenario requeriría reducir el crecimiento vehicular por debajo del 2% anual y duplicar el uso del transporte público en una década.

Las señales de alarma ya están aquí

Varios indicadores tempranos sugieren que la GAM ya transita hacia el colapso:

Saturación espacial: En horas pico, las principales arterias de San José —Circunvalación, Autopista General Cañas, Ruta 27— operan cerca o por encima de su capacidad de diseño. Los estudios de nivel de servicio vial muestran que múltiples segmentos operan en “nivel F”, el peor posible, con flujo forzado y velocidades inferiores a 20 km/h.

Expansión temporal: La congestión ya no se limita a las horas pico tradicionales (7-9 am, 5-7 pm). El tráfico denso se extiende desde las 6 am hasta las 8 pm, reduciendo las ventanas de movilidad fluida.

Expansión geográfica: Zonas que hace una década experimentaban tráfico fluido —Heredia, Alajuela, Cartago— ahora reportan congestión severa. El fenómeno se expande desde el núcleo de San José hacia toda la GAM, conectando los embotellamientos en una red continua.

Declive del transporte público: Entre 2012 y 2024, el uso del autobús cayó 42%, según datos del MOPT. La percepción de inseguridad, lentitud y falta de comodidad impulsa a más usuarios hacia el automóvil privado, creando un círculo vicioso: más carros generan más congestión, lo que hace al bus aún más lento, expulsando más usuarios hacia el vehículo particular.

En 2018 se estrenó una ciclovía en Montes e Oca y San José. (Alonso Tenorio)

Los costos ocultos del colapso

Más allá de las horas perdidas, el colapso vial genera costos sistémicos que erosionan la competitividad, la salud y la cohesión social:

Accidentabilidad: La congestión vuelve el tráfico más peligroso. Los choques por alcance, la distracción y la agresividad al volante crecen con la densidad vehicular. Costa Rica supera las 350 muertes en carretera por año, con costos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima en más del 2% del PIB regional. Cada hora adicional de exposición al tráfico multiplica la probabilidad de siniestros.

Estrés y tiempo familiar: El tiempo robado por el tráfico no es neutral: es tiempo que no se dedica a hijos, pareja ni descanso. Un trabajador que pierde dos horas diarias sacrifica más de 40 días al año. La psicología del transporte documenta que los commuters de larga duración presentan niveles elevados de cortisol, mayor ansiedad y menor satisfacción en sus relaciones. En la GAM, con viajes que ya promedian 75 minutos diarios, este costo invisible se acumula en el tejido social.

Pérdida de calidad de vida: La suma de tiempo perdido, estrés crónico, contaminación y accidentes deteriora el bienestar colectivo. Las ciudades con alta congestión ocupan consistentemente los últimos lugares en índices de satisfacción residencial. La movilidad es la columna vertebral de la vida urbana: cuando falla, todo lo demás se resiente.

Desigualdad y clima: El colapso golpea con mayor fuerza a quienes dependen del transporte público en zonas periféricas, con viajes de dos a tres horas diarias. Además, el sector transporte representa el 44% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país; la congestión eleva el consumo de combustible hasta un 40% respecto a la circulación fluida.

¿Existe una salida?

La evidencia internacional muestra que el colapso vial no es inevitable, pero revertirlo requiere voluntad política y medidas impopulares a corto plazo.

Singapur implementó desde 1975 un sistema de peajes urbanos —Electronic Road Pricing— que varía según la congestión en tiempo real. El resultado: uso del transporte público superior al 60%, congestión controlada y alta calidad de vida urbana. El proceso también enfrentó resistencia inicial y exigió inversiones masivas en Metro y autobuses. Londres introdujo en febrero de 2003 su Congestion Charge en el centro de la ciudad. La congestión se redujo 30% en el primer año, y los ingresos se reinvirtieron en transporte público. Hoy, Londres cuenta con uno de los sistemas de transporte más eficientes de Europa.

Bogotá apostó por el TransMilenio, un sistema de autobuses de tránsito rápido (BRT) que moviliza 2,4 millones de pasajeros diarios. Aunque enfrenta desafíos de saturación, demostró que el transporte público masivo puede competir con el automóvil si ofrece velocidad, frecuencia y comodidad.

En Costa Rica, el Tren Rápido de Pasajeros (TRP) y la modernización del sistema de autobuses son pasos en la dirección correcta que se podrían dar en el corto plazo, pero insuficientes sin políticas de gestión de demanda. Es imprescindible reducir la demanda de viajes en automóvil privado.

El proyecto para desarrollar un tren moderno lleva varios años de discusión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las decisiones de la próxima década

Sin cambios estructurales, la GAM colapsará en la década de 2030. Evitarlo exige romper con el modelo que nos trajo hasta aquí: el carrocentrismo.

Revertir el carrocentrismo: Décadas de planificación costarricense han girado en torno al automóvil: ensanchar calles, construir pasos a desnivel, ampliar parqueos. Cada solución de este tipo induce más demanda vehicular —el fenómeno conocido como “demanda inducida”— y reproduce el problema. Revertir esta lógica implica rediseñar el espacio urbano para priorizar personas: aceras dignas, ciclovías protegidas, carriles exclusivos para autobuses y zonas de bajas emisiones en los centros urbanos.

Una Autoridad Única de Transporte: El obstáculo institucional más grave es la fragmentación de la rectoría. Singapur gestiona su movilidad a través de la Land Transport Authority (LTA), un ente único con visión de largo plazo. Londres integró metro, autobuses y trenes bajo Transport for London (TfL), con una sola tarifa y estrategia unificada. Bogotá avanza en esa dirección con su Secretaría Distrital de Movilidad. En Costa Rica, la rectoría está dispersa entre el MOPT, el Conavi, el Incofer, la Aresep y las municipalidades, sin coordinación sistémica. Crear una Autoridad Metropolitana de Transporte para la GAM —con competencias reales y mandato de largo plazo— es la reforma institucional más urgente.

Gestión de demanda y ciudad compacta: Peajes urbanos, restricciones de estacionamiento y desarrollo orientado al transporte —densificar entorno a estaciones, promover usos mixtos— son complementos indispensables. No se puede construir la salida al colapso: hay que reducir la demanda de viajes en automóvil.

La ventana de acción se cierra rápidamente. La pregunta no es técnica, sino política: ¿tiene Costa Rica la voluntad colectiva de cambiar su modelo de movilidad antes de que sea demasiado tarde?

“El mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por los que los miran y no hacen nada“, dijo Albert Einstein.

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Jaime Allen M. es PhD en Ingeniería de Transporte, especialista en movilidad urbana sostenible y planificación del transporte.