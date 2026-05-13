Economía y Política

La cuenta regresiva: Costa Rica avanza hacia el punto de no retorno en movilidad urbana

La GAM se aproxima a un colapso vial inevitable, con consecuencias que ya cuestan 3,8% del PIB anual

EscucharEscuchar
Por Jaime Allen M.

Costa Rica ocupa hoy el segundo lugar mundial en congestión vehicular, solo superada por Nigeria. San José es la segunda ciudad más congestionada del planeta. Estos no son titulares alarmistas: son datos duros del Índice de Tráfico Numbeo 2026 y del TomTom Traffic Index 2025.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.