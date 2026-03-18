Economía y Política

La economía plateada: el mercado millonario que Costa Rica aún no aprovecha

El rápido envejecimiento de la población costarricense abre un nuevo frente económico poco explorado: la llamada economía plateada. Expertos advierten que el país aún carece de políticas públicas y estrategias productivas para aprovechar el potencial de una población cada vez más longeva

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Por Tatiana Soto Morales

Costa Rica es el país de Centroamérica que envejece con mayor rapidez en comparación con el resto de las naciones de la región y su economía no se adapta a ese cambio.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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