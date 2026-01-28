Economía y Política

La estrategia de Ariel Robles en redes sociales: identidad, confrontación y el dominio de la conversación en Instagram

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

En una campaña donde algunas candidaturas luchan por encontrar su voz y otras se pierden en la dispersión de temas, Ariel Robles Barrantes (Frente Amplio) ha optado por un camino distinto: la definición absoluta.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
elecciones 2026Ariel Robles
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.