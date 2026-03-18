La historia de las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Cuba, rotas una vez más en 2026

En un giro que evoca las tensiones más agudas de la Guerra Fría, el Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles 18 de marzo de 2026 la ruptura de sus relaciones diplomáticas con la República de Cuba.

La decisión, comunicada por el presidente Rodrigo Chaves Robles, marca el fin de un periodo de 17 años de vínculos plenos y devuelve la relación bilateral a un estado de distanciamiento que no se veía desde mediados del siglo pasado.

El Poder Ejecutivo ordenó el cierre inmediato de la embajada costarricense en La Habana y dispuso la salida del personal diplomático cubano en San José. Según el comunicado oficial, la medida responde a la crisis interna cubana y el irrespeto a los derechos humanos.

Luis Guillermo Solís y Raúl Castro en La Habana en 2015 durante una visita oficial. (ERNESTO MASTRASCUSA/AFP)

Un ciclo de acercamientos y rupturas

La historia diplomática entre Costa Rica y Cuba ha sido, desde sus inicios, un termómetro de la geopolítica regional. Aunque los vínculos humanos se remontan al siglo XIX con la llegada de exiliados e intelectuales cubanos que influyeron en la formación del Estado liberal costarricense, las relaciones oficiales no se formalizaron sino hasta el periodo entre 1907 y 1911.

No obstante, el historial de rupturas cuenta con un precedente de peso:

1961: El entonces presidente Mario Echandi Jiménez cortó lazos con la isla el 10 de septiembre, argumentando el giro marxista-leninista de la Revolución Cubana y la presión del bloque interamericano liderado por Washington.

El entonces presidente cortó lazos con la isla el 10 de septiembre, argumentando el giro marxista-leninista de la Revolución Cubana y la presión del bloque interamericano liderado por Washington. 2009: Tras 42 años de distanciamiento formal —interrumpidos únicamente por el restablecimiento consular en 2003—, el presidente Óscar Arias Sánchez normalizó plenamente las relaciones, bajo la premisa de que “el diálogo directo” era la vía para abordar las diferencias.

El contexto de la decisión de 2026

La administración de Chaves Robles justifica este nuevo quiebre bajo una coyuntura de seguridad nacional. El país mantendrá exclusivamente personal consular para atender trámites básicos y asuntos migratorios, despojando a la sede cubana en San José de su rango diplomático.

Este movimiento se produce en un escenario de alta complejidad internacional, influenciado por:

Presión regional: La línea dura mantenida por sectores conservadores en el continente.

Derechos Humanos: La persistente crítica de Costa Rica hacia la falta de pluralismo político en la isla, una postura que ha sido constante incluso durante el periodo de relaciones plenas (2009-2025).

Hito Histórico Año Acción Diplomática Formalización 1907 Apertura del primer consulado en La Habana. Primera Ruptura 1961 Mario Echandi corta lazos por alineamiento soviético. Restablecimiento Consular 2003 Abel Pacheco reinicia contactos oficiales básicos. Restablecimiento Pleno 2009 Óscar Arias reabre embajadas. Segunda Ruptura 2026 Rodrigo Chaves ordena cierre de embajadas por crisis interna y deterioro de los derechos humanos en Cuba.

Miguel Ángel Rodríguez junto a Raúl Castro en 1999 en república Dominicana. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Continuidad humana frente al muro diplomático

A pesar del cierre de las embajadas, analistas coinciden en que la “semilla de amistad” sembrada desde el siglo XIX difícilmente se borrará.

Los vínculos académicos, las redes de la sociedad civil y la histórica presencia de la comunidad cubana en suelo costarricense sugieren que, aunque el canal oficial se cierre, el intercambio social persistirá de manera subterránea a la política exterior.