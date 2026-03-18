Economía y Política

La historia de las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Cuba, rotas una vez más en 2026

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Por Redacción EF

En un giro que evoca las tensiones más agudas de la Guerra Fría, el Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles 18 de marzo de 2026 la ruptura de sus relaciones diplomáticas con la República de Cuba.








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