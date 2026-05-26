Economía y Política

La historia del sistema eléctrico en Costa Rica, desde la primera planta en 1884 hasta el debate por la armonización en 2026

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Por Redacción EF

El 9 de agosto de 1884, San José hizo historia. En el barrio Aranjuez, una pequeña central hidroeléctrica de 50 kilowatios encendió 25 lámparas de carbón en el centro de la capital. No era un hecho menor: Costa Rica se convertía en una de las primeras ciudades del mundo en contar con alumbrado eléctrico público. Esa noche de agosto presagiaba lo que vendría: una relación larga, compleja y políticamente cargada entre los costarricenses y la energía eléctrica que hoy, en mayo de 2026, sigue sin resolverse del todo.








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Redacción EF

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