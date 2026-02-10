Economía y Política

La lista completa de las personas que compraron bonos del partido de Eliécer Feinzaig y no se los podrán cobrar al Estado: una sola pagó más de ₡290 millones

Por Joel Porras

El Partido Liberal Progresista (PLP), que obtuvo seis diputaciones en las elecciones de 2022, no logró ni una sola en los comicios de este año. Durante la campaña, la agrupación política recurrió a los bonos de deuda política para financiar sus gastos proselitistas, pero no podrán cobrar la contribución estatal. Conozca la cantidad de certificados de cesión, y su respectivo valor, que emitieron en las elecciones de 2026.








