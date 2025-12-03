Economía y Política

La narrativa del descontento redefine el tono de la campaña hacia las elecciones 2026

Retórica política de corte similar a la de Argentina y Venezuela gana espacio en los mensajes rumbo a las Elecciones 2026 en Costa Rica.

Por Tatiana Soto Morales

Un lenguaje capaz de canalizar el enojo ciudadano y transformarlo en cercanía política se perfila como el sello dominante de la narrativa rumbo a las elecciones presidenciales de 2026 en Costa Rica. Y, de acuerdo con los especialistas, esa estrategia comunicativa no solo se mantendrá, sino que se intensificará en las próximas semanas.








